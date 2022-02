Age of Empires 3 Definitive Edition in compagnia: la Co-Op è arrivata!

Il team di sviluppo lo aveva promesso, e la modalità cooperativa di Age of Empires III: Definitive Edition è ora finalmente disponibile per tutti i giocatori dello strategico!

Con un aggiornamento dedicato, Relic ha infatti introdotto l'inedita funzionalità Co-Op Historical Battles, con la quale gli appassionati possono ora riscrivere la storia in compagnia. Una notizia che si accompagna ad un dettaglio decisamente gradito. Gli autori di Age of Empires hanno infatti confermato che la modalità multiplayer potrà essere fruita anche nel caso in cui solamente uno dei giocatori possieda il DLC richiesto.

Il supporto alla co-op è stato introdotto per tutte le Battaglie Storiche di Age of Empires III: Definitive Edition. Di seguito, vi riportiamo dunque le modalità di fruizione della nuova feature.



Accessibili con il solo gioco base:

Algiers (1516)

Spedizione di Christopher Da Gama (1542)

Chuvash Cape (1582)

Raid on the Caribbean (1586)

Fort Duquesne (1754)

Battaglia di New Orleans (1815)

Accessibili per i possessori del DLC African Royals:

The Battle of the Three Kings (1578)

Fall of the Hausa (1804)

The Era of the Princes (1855)

Accessibili per i possessori del DLC United States Civilization:

The Burning of the USS Philadelphia (1803)

Accessibili per i possessori del DLC Mexico Civilization:

Grito de Dolores (1810)

Accessibili per i possessori dei DLC United States Civilization e Mexico Civilization:

Battaglia di Queenston Heights (1812)

Ricordiamo inoltre che anche Age of Empires II: Definitive Edition ha potuto contare su diverse novità.