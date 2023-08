Age of Empires 3 Definitive Edition diventa free to play: come scaricarlo gratis

È arrivato a sorpresa l'annuncio di una nuova versione di Age of Empires 3 Definitive Edition che può essere scaricata in maniera del tutto gratuita e permette di giocare una selezione dei contenuti dello strategico in tempo reale.

Come annunciato dal team di sviluppo sulla pagina ufficiale Steam del gioco, chi scaricherà l'edizione free to play di AoE 3 Definitive Edition avrà accesso a tre diverse civiltà che verranno modificate a rotazione in maniera simile a quanto accade con gli eroi gratis di alcuni MOBA come League of Legends. Si partirà con francesi, russi ed irochesi, con il primo cambio che avverrà il 18 agosto 2023.

Gli utenti che giocheranno questa edizione dell'RTS potranno anche completare il primo atto della campagna 'Blood, Ice and Steel' e prendere parte a match multiplayer (sia PvP che cooperativi), ma con alcune limitazioni. I giocatori avranno inoltre libero accesso all'Albero delle Tecnologia di tutti i popoli, all'Art of War ed al Compendio.

Ecco di seguito il link per procedere con il download del gioco sul client Valve:

Ovviamente chiunque dovesse apprezzare la versione free to play del gioco potrà decidere in qualsiasi momento di supportare gli sviluppatori ed acquistare i contenuti dell'edizione standard e i vari pacchetti aggiuntivi. Non vi sarà inoltre alcun cambiamento per chi ha già il titolo in libreria.

