Age Of Empires 3 Definitive Edition: la guida a tutte le fazioni del gioco

L’edizione rimasterizzata e completa dello strategico in tempo reale di Microsoft, uscito originariamente ormai 15 anni fa, arriva sul mercato a prezzo ridotto ma riesce comunque a stupire proponendo, oltre a un comparto grafico e una giocabilità complessivamente migliorati, ben 2 nuove civiltà.

In un titolo come Age of Empire 3 è di fondamentale importanza conoscere tutte le peculiarità di ogni fazione, per sapere come utilizzarle a proprio vantaggio quando ne siete padroni, e come difendervi quando invece sono nelle mani dei vostri avversari. Ecco quindi una panoramica delle civiltà presenti all’interno di questa Definitive Edition.

Tedeschi

I Tedeschi sono una fazione estremamente aggressiva, poiché grazie ai carichi gratuiti ottenuti dalla Città Madre sono in grado di schierare fin dai primi minuti di gioco una buona formazione di cavalleria leggera, utilissima per effettuare azioni di disturbo e sabotaggio nei confronti degli avversari nella fase iniziale della partita.

Inoltre, dispongono di una grande quantità di mercenari, e grazie agli ottimi potenziamenti militari riescono a costruire eserciti estremamente potenti.

Inglesi

Gli Inglesi, una delle fazioni più adatte ai novizi della serie, basano il proprio stile di gioco sulla creazione di un'economia molto forte: ogni edificio Villa, l’equivalente delle case, fornisce un colono aggiuntivo una volta costruita, caratteristica estremamente utile per avviare fin da subito una capillare raccolta di risorse. Inoltre, possono ottenere un gran numero di coloni anche dai carichi della Città Madre.

Per quanto riguarda il lato militare, dispongono di ottimi miglioramenti per ussari e moschettieri, e sono in grado di costruire potenti flotte per dominare i mari.

Spagnoli

Gli Spagnoli sono una fazione piuttosto equilibrata e in grado di svilupparsi verso qualunque direzione nel corso di una partita. Iniziano il gioco con un colono in più e ricevono i carichi della Città Madre più velocemente, mentre l’esploratore può addestrare i cani da combattimento, grazie ai quali riuscirà a controllare più facilmente la mappa e i tesori.

Le unità spagnole migliori sono quelle di fanteria e cavalleria da mischia, con una particolare enfasi sui picchieri.

Francesi

I Francesi dispongono di coloni fisicamente più resistenti agli attacchi nemici e più efficienti nella raccolta delle risorse, e sono in grado di instaurare alleanze più vantaggiose con le tribù dei nativi.

La cavalleria francese è una delle più forti del gioco, e dovreste quindi basare il vostro esercito su di essa.

Olandesi

Questa fazione agisce in maniera estremamente peculiare, reclutando i propri coloni tramite l’oro invece che con il cibo, fino a un massimo di soli 50 abitanti contro i 100 delle altre civiltà. A compensazione di questo malus, però, gli Olandesi sono in grado di produrre enormi quantità d’oro grazie alle loro Banche, e possono quindi reclutare con estrema facilità unità militari molto potenti come mercenari ed artiglieria.

Ottomani

Gli Ottomani non possono reclutare i propri coloni a piacimento, poiché questi vengono invece prodotti ininterrottamente e gratuitamente direttamente dal centro cittadino, seppur in modo molto più lento rispetto ad un reclutamento classico. Grazie a questo sistema il giocatore degli Ottomani può concentrarsi sulla costruzione e sulla gestione militare, ma dovrà fare i conti con una crescita economica meno marcata.

Dal punto di vista militare, questa civiltà dispone di molte unità uniche ed estremamente potenti, tra cui la grande bombarda, il pezzo d’artiglieria più forte del gioco.

Portoghesi

I Portoghesi ottengono gratuitamente un nuovo centro cittadino ad ogni nuova era raggiunta, il che permette un rapido sviluppo economico della fazione. D’altro canto, però, l’assenza di unità militari particolarmente forti costringe i Portoghesi a basare la propria strategia sull’uso intenso dei moschettieri per gran parte della partita.

L’esploratore portoghese ottiene l’abilità di rivelare la mappa grazie al proprio cannocchiale.

Russi

In modo storicamente accurato, i Russi basano la propria strategia militare sulla quantità piuttosto che sulla qualità: sono infatti in grado di reclutare interi gruppi di soldati al posto di singole unità, grazie ai quali cercare di sopraffare i nemici.

Haudenosaunee

Fazione appartenente all’espansione The War Chiefs, questa tribù di nativi americani è l’unica tra le tre totali a possedere unità di artiglieria. Allo sblocco di ogni nuova era ottengono gratuitamente un carro con cui costruire un edificio a scelta, mentre all'inizio della partita ne posseggono ben due, che vi permettono di dare subito un grosso impulso alla vostra crescita.

Lakota

La fazione dei Lakota inizia la partita con il limite di popolazione già impostato ad un valore di 200, permettendovi di risparmiare tempo e risorse che avreste altrimenti impiegato nella costruzione di case. La cavalleria dei Lakota è estremamente abile e versatile, compreso l’esploratore a cavallo, ottima per azioni di guerriglia e attacchi a sorpresa.

Aztechi

Gli Aztechi possono reclutare solamente unità di fanteria nel proprio esercito, ma la loro abilità nel combattimento riesce a sopperire alle assenze di cavalleria e artiglieria; inoltre, l’unità del comandante militare aumenta l’esperienza guadagnata dalle unità intorno a lui.

Dal punto di vista economico, gli Aztechi ottengono ottimi bonus per l’agricoltura, e possono sfruttare i propri sacerdoti per le preghiere al falò.

Cinesi

In modo molto simile ai Russi, i Cinesi basano la propria strategia sullo sfruttamento della quantità, tra cui un limite di popolazione maggiore e un guadagno di abitanti più rapido, grazie anche alle giuste carte che è possibile assegnare alla Città Madre.

Le unità dell’esercito vengono arruolate in gruppi, ciascuno con un limite massimo di unità al proprio interno: di conseguenza, sarete costretti a mantenere una struttura militare equilibrata e non potrete sfruttare solamente una specifica categoria di unità.

Indiani

Gli Indiano possono reclutare i propri abitanti utilizzando legna al posto del cibo, e ne ottengono uno gratuitamente con ogni carico proveniente dalla Città Madre. Allevando il bestiame invece di ucciderlo guadagnano una maggiore quantità di esperienza, e questo incoraggiando uno stile di gioco piuttosto passivo nella prima fase di gioco.

In ambito militare possono sfruttare alcune caratteristiche peculiari, tra cui elefanti, l’abilità Cessate il Fuoco e una serie di buoni edifici difensivi.

Giapponesi

I Giapponesi possono richiedere due volte le ricompense delle carte della Città Madre, e il Daimyo permette di ricevere i carichi in qualunque punto della mappa, fornendovi enormi vantaggi se ben sfruttato. I coloni possono ottenere cibo solamente tramite le coltivazioni, mentre il limite di popolazione è aumentato dai templi, edifici che raccolgono risorse in base al numero di animali che li circondano.

Le unità militari giapponesi sono potenti ma molto costose, e richiedono quindi una buona base economica per essere reclutate in quantità.

Inca

Gli Inca sono in grado di instaurare una solida economia fin dai primi minuti grazie ai kancha, case che producono autonomamente cibo; possiedono inoltre un centro cittadino aggiuntivo.

Possono reclutare solamente unità di fanteria, ma queste sono estremamente efficaci.

Svedesi

Le case degli Svedesi possono essere costruite vicino a qualunque tipo di risorsa: in questo modo inizieranno a produrre quella risorsa, creando le basi per una ottima economia.

Questa fazione può iniziare a reclutare artiglieria fin dalla seconda era di gioco, e dispongono anche di ottime unità mercenarie.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Age of Empires 3 Definitive Edition. Se siete nuovi giocatori della serie, date un'occhiata alla nostra guida con i trucchi per AOE3.