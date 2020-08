Age of Empires 3: Definitive Edition tornerà a mostrarsi alla GamesCom

Sembra proprio che l'attesa per Age of Empires 3: Definitive Edition stia per volgere al termine e che nei prossimi giorni scopriremo qualche dettaglio in più sulla riedizione del celebre strategico in tempo reale.

Grazie ad un post del profilo ufficiale Twitter di Age of Empires abbiamo infatti appreso che la Definitive Edition del terzo capitolo tornerà a mostrarsi in occasione dell'Opening Night Live della GamesCom 2020, l'evento digitale presentato dal Geoff Keighley. È molto probabile che il palco dell'evento permetterà al team di sviluppo di annunciare ufficialmente la data d'uscita del gioco su PC, dal momento che si è ormai conclusa la beta di Age of Empires 3: Definitive Edition e il gioco dovrebbe ormai essere pronto per la pubblicazione.

Vi ricordiamo che il titolo sarà disponibile sin dal lancio anche su Xbox Game Pass per PC e tutti gli abbonati al servizio potranno scaricarlo in maniera gratuita. Come per i precedenti capitoli arrivati di recente su PC grazie ad una riedizione in alta definizione, anche AoEIII dovrebbe approdare sia su Steam che sul Microsoft Store.

Non dimenticate che sul canale Twitch di Everyeye seguiremo in diretta l'Opening Night Live della GamesCom 2020 e saremo live dalle ore 18:00 con una mini maratona.