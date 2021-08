Age of Empires 4 e l'amore per la storia: nuovo documentario incentrato sui trabucchi

In occasione del nuovo appuntamento con Xbox Showcase, Microsoft è tornata a discutere di Age of Empires 4, il nuovo capitolo della serie strategica che i tanti fan storici stanno attendendo con grande trepidazione.

Sebbene gli sviluppatori di Relic non abbiano mostrato nuove sequenze di gameplay tratte dal gioco, ci viene mostrato un intrigante dietro le quinte che testimonia la passione e la profondità del lavoro con cui il team sta realizzando Age of Empires 4. Il video documentario che trovate in cima alla notizia ci permette di scoprire tutto sui trabucchi da guerra, strutture imponenti che venivano utilizzate durante gli assedi delle battaglie medievali. Di funzionamento simile alla catapulta, il trabucco nacque in Cina ed entro il tredicesimo secolo divenne diffuso in diverse altre regioni del mondo. Si distingueva per la sua posizione fissa e per le dimensioni notevoli e rappresentava di fatto la più grande e devastante arma da tiro sfruttata dagli eserciti dell'epoca.

Lasciandovi alla visione di questo speciale approfondimenti sui trabucchi da guerra, vi ricordiamo che Age of Empires 4 sarà pubblicato il 28 ottobre su PC Windows 10. Microsoft non ha mancato di ribadire che il titolo sarà disponibile al day one tramite abbonamento a Xbox Game Pass. Per tutti gli altri dettagli vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Age of Empires 4.