Age of Empires 4 Anniversary Edition: data di lancio, nuove mappe e civiltà

Relic Entertainment e Microsoft hanno svelato tutti i dettagli riguardanti Age of Empires 4: Anniversary Edition, una versione celebrativa per la serie RTS nata ormai un quarto di secolo fa.

Attraverso le pagine ufficiali della serie, Relic ha fornito un'ampia anteprima di tutto ciò che ci si può aspettare dalla Season Three: Anniversary Update comprese nuove civiltà, sfide, obiettivi, funzionalità e altro ancora. Che siate interessati a perfezionare nuove strategie con i maliani e gli ottomani, sviluppare il vostro set di abilità con le sfide Art of War, competere in 1 contro 1 Classificato in solitario o con gli amici nella nuovissima Classifica a squadre, o guadagnare una serie di ricompense a tema, questo aggiornamento promette qualcosa per ogni stile di gioco.

Di seguito vi riportiamo le aggiunte principali in arrivo con la Stagione 3 e con la pubblicazione di Age of Empires 4 Anniversary Edition, in arrivo su PC anche tramite il Game Pass.

Due nuove civiltà, gli ottomani e i maliani, insieme alle corrispondenti sfide Art of War, maestrie e obiettivi;

L'inizio della terza stagione classificata, l'introduzione della classifica a squadre e nuove ricompense;

Usa i Taunt contro i tuoi avversari e ravviva i tuoi giochi con i Cheat;

Otto nuove mappe e due nuovi biomi;

Naval Balance Rework offre nuove opportunità alle partite navali;

Indicatori di waypoint per impostare i percorsi delle unità.

Per saperne di più al riguardo potrete seguire questa sera stessa un nuovo livestream che gli sviluppatori terranno sul canale Twitch di Age of Empires IV. Se invece preferite gli horror ai giochi strategici, vi consigliamo di sintonizzarvi alle ore 23:00 con la trasmissione di Konami in cui dovrebbero essere rivelati i nuovi giochi di Silent Hill.