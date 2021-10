Age of Empires 4 arriva su PC e Game Pass: come se la cava?

Dopo un'attesa durata quindici anni, Age of Empires 4 è in arrivo su PC per la gioia di tutti i fan storici della serie e dei curiosi che potranno provarlo gratis grazie al suo debutto sin dal day one su Xbox Game Pass.

Come avrete già letto nella nostra recensione di Age of Empires 4 a cura di Daniele D'Orefice, che ha assegnato all'RTS del colosso di Redmond un 8.5, la serie è tornata sul mercato con un capitolo incredibilmente curato sia per quello che riguarda le meccaniche di gioco che per quanto concerne il comparto tecnico, il quale consente ai giocatori un'ottima leggibilità dell'azione a schermo anche nei momenti più concitati. Pare inoltre che gli sviluppatori abbiano bilanciato l'esperienza per renderla adatta sia ai veterani della serie che ai neofiti, i quali potranno avvicinarsi alla storica IP senza particolari difficoltà.

Prima di lasciarvi al filmato d'approfondimento sulle dinamiche di gioco che potete trovare anche sul canale YouTube di Everyeye, vi ricordiamo che sulle nostre pagine è presente l'elenco dei requisiti di sistema di Age of Empires 4, la cui uscita è fissata al prossimo 28 ottobre 2021 su PC con tanto di supporto al cloud per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate.