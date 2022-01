Age of Empires 4 potrebbe arrivare su Xbox One e Series X|S: spunta l'app di test

Microsoft non si è mai sbilanciata chiaramente sul possibile arrivo di Age of Empires 4 sulle console della famiglia Xbox. Lo scorso anno, il Creative Director Adam Isgreen aveva ammesso di non avere ancora le idee chiare in merito ad una possibile conversione per console di un gioco la cui dimensione è chiaramente a misura di PC.

Con Age of Empires 4 finalmente sul mercato e un bel po' di patch già date in pasto alla community, sembra che Relic Entertainment e World's Edge abbiano finalmente trovato un po' di tempo e tranquillità per pensare alla conversione. A dare speranza a tutti i giocatori console ci pensa una recente scoperta effettuata dai responsabili di Aggiornamenti Lumia, i quali hanno identificato una nuova app per console in fase di testing nell'Xbox Insider Hub, nome in codice: "XIP_CAR_JANUARY_2022". CAR sembra essere l'abbreviazione di Cardinal, ovvero l'identificativo assegnato ad Age of Empires 4 durante la lavorazione. È quindi possibile che il team di sviluppo stia testando la versione console dello strategico in tempo reale, sebbene al momento non possiamo esserne certi al 100%.

Vi piacerebbe giocare Age of Empires 4 su Xbox? Comprendiamo perfettamente le difficoltà che potrebbero derivare da una conversione di un gioco come questo, dal momento che richiederebbe una profonda riprogettazione di tutta l'interfaccia e del sistema di controllo, chiaramente pensati per la fruizione con mouse e tastiera. Tutto è possibile, in ogni caso, pertanto restiamo pazientemente in attesa di un annuncio della casa di Redmond. Nel frattempo, se non lo avete ancora fatto, informatevi sul gioco leggendo la nostra recensione di Age of Empires 4 per PC.