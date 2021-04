Age of Empires 4: in arrivo la Closed Beta e il contest di Alienware

Non paghi delle emozioni regalate agli amanti di giochi strategici con i video della Campagna e delle Civiltà di Age of Empires 4, i ragazzi di Relic Entertainment confermano l'arrivo della Closed Beta e invitano tutti i fan a partecipare a un contest per vincere tanti premi di Alienware.

Al termine del Fan Event di Age of Empires 4, gli sviluppatori canadesi di Relic hanno esortato gli appassionati di lungo corso e i più curiosi a provare in anteprima il kolossal strategico partecipando alla Closed Beta che, presumibilmente, si terrà entro breve.

Per accedere a questa importante fase di testing occorre iscriversi ad Age Insider, il programma approntato da Relic per coinvolgere i fan nelle diverse iniziative del sito ufficiale, del forum e dei profili social della serie di Age of Empires.

L'iscrizione ad Age Insider, ricordano gli autori nordamericani dalle pagine di Xbox Wire, garantisce anche l'accesso al contest lanciato in collaborazione con Alienware. Il noto produttore statunitense metterà in palio una configurazione personalizzata del PC desktop Alienware Aurora R11 a tema Age of Empires, un headset Alienware 7.1, un monitor ad alte prestazioni Alienware 25 e tanti altri premi che saranno svelati entro breve. Il contest si terrà fino al 24 aprile, ma non è chiaro se coinvolgerà soltanto il pubblico americano o se sarà aperto anche ai mercati europei.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che Age of Empires 4 sarà disponibile da fine 2021 in esclusiva su PC (Xbox Store e Steam) con arrivo immediato nella ludoteca digitale degli iscritti a Xbox Game Pass.