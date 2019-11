Age of Empires 4: gli autori svelano una delle funzionalità di gameplay più innovative

Il direttore creativo della serie di AoE, Adam Isgreen, rivela una delle funzionalità più innovative su cui gli sviluppatori di Microsoft e Relic Entertainment stanno lavorando per dare forma all'ambizioso progetto di Age of Empires 4.

Dalle pagine di PCGamesN, Isgreen esordisce affermando che "ci sono un sacco di cose che stiamo facendo per realizzare AoE 4, molte delle quali sono incentrate sulla campagna principale. Non posso entrare nel dettaglio, ma posso dire comunque che stiamo creando qualcosa di completamente diverso che non è mai stato fatto in nessun altro titolo della serie, anzi, a dire il vero non riesco proprio a pensare a un altro gioco in cui è disponibile questa nuova funzionalità che caratterizzera la campagna di Age of Empires 4".

In riferimento a questa misteriosa funzionalità sconosciuta ai precedenti capitoli di AoE e persino agli altri esponenti del genere RTS, il Creative Director di Age of Empires 4 riferisce che avrà a che fare con "un sacco di cose, ad esempio sfrutteremo la maggiore potenza di calcolo per realizzare dei tutorial dinamici che si adatteranno e cambieranno in funzione del modo in cui gli utenti andranno a fruire i contenuti della campagna principale". Il sistema illustrato da Isgreen sarà intuitivo e intelligente, con messaggi che consiglieranno agli utenti di sperimentare nuove soluzioni di gioco per coinvolgerli maggiormente nell'avventura a prescindere dalla loro esperienza con gli strategici in tempo reale.

L'uscita di Age of Empires 4 è prevista nel 2020 su PC, rigorosamente senza alcun tipo di microtransazioni: gli sviluppatori hanno però manifestato l'intenzione di portarlo su Xbox One PS4 e console next-gen.