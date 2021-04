Age of Empires 4: la battaglia infuria nei video gameplay tra Campagna e nuove Civiltà

In coincidenza del Fan Event di Age of Empires 4, gli sviluppatori dell'ultimo kolossal strategico di Microsoft hanno mostrato le primissime scene di gioco provenienti dalla Campagna.

Nell'accompagnare il Gameplay Reveal della modalità principale di AoE IV, i massimi rappresentanti di Relic Entertainment ribadiscono di essersi spesi per evolverne l'esperienza ludica e contenutistica fino a rendere Age of Empires 4 il titolo strategico "che ogni appassionato sogna da sempre di giocare".

Sempre durante il Fan Event organizzato in collaborazione con gli Xbox Game Studios, il team di Relic ha confermato la presenza di civiltà inedite come quella Cinese e del Sultanato di Delhi, ciascuna con un proprio ventaglio di unità, edifici caratteristici e funzioni di gameplay speciali. Viene inoltre ribadita la commercializzazione del titolo entro la fine del 2021, con approdo immediato nel catalogo degli iscritti a Xbox Game Pass su PC.

In attesa di conoscere la data di lancio definitiva di Age of Empires IV in esclusiva su PC, vi lasciamo al video della campagna in Normandia e ai due filmati dedicati alla civiltà cinese e al Sultanato di Delhi che trovate in cima e in calce alla notizia.