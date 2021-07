Age of Empires 4: battaglie navali e civiltà inedite nei nuovi trailer di Relic

In attesa del lancio previsto per ottobre, Age of Empires 4 torna a mostrarsi con due nuovi brevi filmati di gameplay che introducono una delle civiltà disponibili nel gioco, quella degli Abbasidi, e le spettacolari battaglie navali.

Il primo dei trailer pubblicati dal team di Relic Entertainment mette in evidenza una delle civiltà che i giocatori potranno controllare nel nuovo capitolo del celebre RTS. La dinastia degli Abbasidi ha dominato gran parte del territorio mediorientale tra il 750 e il 1258 d.c., conquistando i territori desertici e sfruttando la fauna selvatica. Questa civiltà potrà contare sulla forza dei cavalieri di cammelli e sulle conoscenze della Casa della Saggezza.

Il secondo filmato permette invece di dare una rapida occhiata alle flotte navali di varie civiltà: dalle barche da pesca utilizzate per rifornire di cibo i propri avamposti alle temibili navi da guerra equipaggiate con l'artiglieria pesante. La conquista dei mari sarà centrale per il controllo dei vari territori e per raggiungere la vittoria finale.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Age of Empires 4 uscirà il prossimo 28 ottobre su PC, incluso al day one nell'abbonamento Xbox Game Pass. Sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra anteprima di Age of Empires 4.