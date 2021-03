Age of Empires 4: confermato l'evento del 10 aprile

Microsoft ha confermato con un trailer il Fan Event di Age of Empires in programma per il 10 aprile alle 17:00 (ora italiana). L'evento era già stato anticipato da Jeff Grubb e altri insider e adesso trova conferma nel nuovo video pubblicato sui canali ufficiali di Xbox.

Durante lo showcase ci sarà spazio sicuramente per Age of Empires IV e probabilmente anche per gli altri episodi della serie recentemente riproposti in versione rimasterizzata su PC e Xbox. Nuove civilità, missioni e contenuti extra sono possibili ma la speranza è ovviamente quella di vedere un video gameplay di Age of Empires 4 e magari scoprire la data di uscita del gioco.

La serie Age of Empires ha incassato oltre un miliardo di dollari dalla sua nascita ai giorni nostri e c'è grande attesa per il quarto capitolo della saga, chiamato a dare nuova linfa vitale ad un gioco non troppo popolare su console, amatissimo invece su PC.

Non ci resta che attendere il 10 aprile per saperne di più, Age of Empires 4 è in sviluppo negli studi di Relic e secondo i soliti bene informati il gioco arriverà quest'anno su PC e Xbox, incluso al lancio nella lineup Game Pass. Speriamo che questi rumor possano trovare conferma il prossimo mese.