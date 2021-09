Age of Empires 4: la demo per lo stress test arriva questo weekend su Steam

Dopo la Closed Beta, arriva ora uno stress test tecnico per Age of Empires 4, gli sviluppatori hanno annunciato l'imminente avvio di questa nuova sessione di prova, aperta a tutti semplicemente richiedendo l'invito su Steam.

Dalla pagina Steam di Age of Empires 4 vi basterà scrollare fino a trovare la voce "Partecipa a Age of Empires IV Technical Stress Test", cliccando su Richiedi Accesso il gioco è fatto e presto riceverete tutte le istruzioni per scaricare il client di AOE4 per PC.

A differenza della Beta Chiusa, in questo caso l'obiettivo è quello di assicurarsi che tutto funzioni al meglio per quanto riguarda l'infrastruttura online, gli sviluppatori invitano quante più persone possibili a partecipare al test tecnico così da poter ottenere un maggior numero di feedback dai giocatori.

Oltre al tutorial sarà possibile giocare in multiplayer su cinque diverse mappe in lobby personalizzate, come detto testare la stabilità dei server è proprio l'obiettivo di questo test, dunque il team ha cercato di offrire una discreta quantità di contenuti per provare a simulare numerose situazioni di gioco.

Il test tecnico prenderà il via alle 19:00 di venerdì 17 settembre e si concluderà alla stessa ora del 20 settembre, i giocatori registrati riceveranno via email tutte le istruzioni per riscattare il client. Quando esce Age of Empires 4? Il gioco Microsoft è atteso per il 28 ottobre su PC, disponibile sin dal day one su Xbox Game Pass.