Age of Empires 4: il design director lascia Relic dopo 24 anni di carriera

Quinn Duffy, che ha lavorato nel ruolo di design director per il recente Age of Empires 4, ha deciso di lasciare Relic Entertainment, dopo aver collaborato per ben 24 anni con la compagnia di sviluppo di SEGA.

Dopo aver preso parte della software house nel 1998, Duffy ha cominciato a lavorare nel ruolo di design director degli strategici in tempo reale di Relic a partire dal 2010. Una volta raggiunto il culmine della sua carriera con il nuovo capitolo dello storico RTS di Microsoft pubblicato su PC, peraltro riscuotendo un ottimo successo su Steam, Duffy ha comunicato lo scorso sabato di essersi separato dallo studio.

"Sono molto orgoglioso del lavoro svolto dal team con Age of Empires IV", leggiamo tramite le dichiarazioni pubblicate da Duffy sul suo profilo Linkedin. "In Relic, avevo una passione sia per la storia che per il genere RTS. Ecco perché non avrei potuto essere più entusiasta di contribuire a costruire una nuova parte di questo amato e iconico franchise". Al momento non è chiaro quali sono i piani lavorativi di Duffy, e se rimarrà nel settore videoludico o se invece proverà a percorrere altri sentieri professionali.

