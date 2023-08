Age of Empires 4 è ora disponibile su Xbox: dispiegate le truppe anche su Game Pass

Dopo aver aperto la serata inaugurale della Gamescom 2023 con un nuovo trailer di Starfield, gli Xbox Game Studios tornano sul palco per una sorpresa molto speciale.

Come anticipato in extremis da un errore dell'account Twitter ufficiale di Xbox Brasile, è infatti arrivata la conferma dello shadow drop di Age of Empires IV su console Xbox. Dopo l'acclamato debutto dello strategico su PC, è tempo per gli appassionati del genere di dispiegare le proprie truppe anche su Xbox One e Xbox Series X|S. Per l'occasione Age of Empires IV: Anniversary Edition va inoltre ad aggiungersi al catalogo di titoli disponibili all'interno del catalogo console di Xbox Game Pass. Come accennato, niente data di lancio da attendere, con l'esclusiva verdecrociata ora disponibile.



All'interno della Anniversary Edition dello strategico, i giocatori troveranno ad attenderli una versione di Age of Empires IV pensata appositamente per una fruizione tramite controller e attrezzata di una interfaccia nuova di zecca. Presente all'appello anche la possibilità di personalizzare l'esperienza tramite l'installazione di Mod: una funzionalità al momento in fase di Beta, ma comunque già disponibile per la community console. Non potevano infine mancare le modalità multiplayer di Age of Empires IV, con supporto alle feature PvP e PvE già attive su PC.