Age of Empires 4 esce oggi, l'epico evento di 'lancio': la Montagna di GoT vs un trabucco!

La serie strategica di Microsoft torna oggi in azione con un epico - e letterale - evento di "lancio", che celebra il debutto del nuovo Age of Empires IV su PC e catalogo Xbox Game Pass.

Per l'occasione, il team di Xbox ha deciso di accompagnare il pubblico in Inghilterra, all'ombra del Berkeley Castle. Qui, hanno trovato spazio due ospiti d'eccezione: un trabucco d'epoca appositamente costruito per l'occasione, e Hafþór Júlíus Björnsson, attore islandese che ha vestito i panni de "La Montagna" all'interno della serie TV dedicata a Game of Thrones.



Ma perché collocare l'uno accanto all'altro uno strumento bellico del lontano passato e uno dei personaggi de Il Trono di Spade? Ovviamente per scoprire chi dei due può lanciare più lontano una palla da basket. Ma anche una pecora di peluche e molto altro ancora. Volete scoprire il risultato, imparare come si costruisce un trabucco artigianale e festeggiare il debutto di Age of Empires IV? Potete fare tutte queste cose grazie al video che trovate direttamente in apertura a questa news: buona visione!

Per tutti i dettagli sulla produzione, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è già disponibile la recensione di Age of Empires IV, redatta dal nostro Daniele D'Orefice. Per immergersi nello strategico non sarà peraltro necessario un hardware di ultima generazione, grazie alla previsione della modalità Min Spec di Age of Empires IV.