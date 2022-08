Age of Empires 4: l'espansione con Ottomani e Maliani ha una data, anche su PC Game Pass

La preannunciata presenza di Age of Empires all'Opening Night Live si concretizza non con il reveal della rumoreggiata versione Xbox One e Series X/S, bensì con la presentazione dell'espansione con Ottomani e Maliani con tanto di data d'uscita e conferma dell'approdo su PC Game Pass.

Il contenuto aggiuntivo confezionato dagli sviluppatori del kolossal strategico di Xbox Game Studios Publishing andrà ad ampliare il già vasto ventaglio di Civiltà per fare spazio, appunto, agli Ottomani e ai Maliani.

Le nuove fazioni, come da tradizione per la serie, vanteranno delle unità specifiche, dei tratti unici, delle strutture peculiari da edificare e tantissime personalizzazioni che renderanno più interessante l'esperienza da vivere guidandone gli eserciti alla conquista delle modalità singleplayer e multiplayer di AoE IV.

Il video gameplay propostoci da Relic e World's Edge ci offre un piccolo ma significativo assaggio dei contenuti a cui avremo modo di accedere a partire dal 25 ottobre, in coincidenza del lancio dell'espansione con Ottomani e Maliani di Age of Empires 4 su PC. Il contenuto aggiuntivo potrà essere fruito "liberamente" anche dagli iscritti a PC Game Pass.