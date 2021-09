Age of Empires 4: focus sul multiplayer 1vs1 nel nuovo video gameplay

Nel corso di un appuntamento in streaming tenutosi sul canale YouTube principale di Xbox, Eric Wrobel di Relic Entertainment e Zak "ZeroEmpires" Robinson hanno dato vita a un'intensa battaglia 1vs1 per mostrare in anteprima il comparto multiplayer di Age of Empires 4.

L'esponente della software house canadese e il famoso caster di AoE si sono cimentati in una sfida ricca di colpi di scena e, soprattutto, di spunti di riflessione sulla bontà dei contenuti e delle meccaniche di gameplay promesse dal prossimo capitolo della serie.

I due protagonisti dello streaming hanno assunto il comando delle truppe della Rus' di Kiev e del Sacro Romano Impero, due Civiltà di epoca medievale che ben rappresentano l'impegno profuso da Microsoft, da World's Edge e da Relic nella ricerca storica delle unità, delle tattiche belliche e delle strategie da adottare nel prosieguo della partita.

Tutto questo, e molto altro, ci attende per il 28 ottobre in coincidenza del lancio ufficiale di Age of Empires 4 in esclusiva su PC, con approdo immediato nel catalogo di Xbox Game Pass. Per saperne di più sui contenuti e sul gameplay del capitolo più ambizioso di questa ormai iconica serie RTS, sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale su gameplay e contenuti di Age of Empires 4.