Age of Empires 4, nuovo gameplay e requisiti PC: tutti in guerra con la Min Spec Mode

Ampiamente promosso dalla critica internazionale, Age of Empires IV sfoggia un notevole Metascore di 84/100 sui lidi di Metacritic, a fronte delle oltre trenta recensioni al momento disponibili.

Il ritorno in pompa magna della serie strategica di casa Microsoft si accompagna alla pubblicazione di un nuovo gameplay dedicato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news, ma non solo. I team di World's Edge e Relic Entertainment hanno infatti voluto indirizzare alla community di Age of Empires un ultimo messaggio in vista della pubblicazione del gioco il prossimo 28 ottobre.



In particolare, gli autori di casa Xbox hanno posto l'accento sui requisiti hardware necessari per ospitare Age of Empires IV sul proprio PC. Come potete verificare dall'immagine riassuntiva disponibile in calce, i requisiti minimi richiesti dall'esclusiva Microsoft sono ampiamente accessibili: una scelta che ha richiesto notevole impegno da parte del team di sviluppo.



Per garantire un livello di accessibilità molto ampio, gli autori di Age of Empires IV hanno infatti previsto una Min Spec Mode, che reinterpreta il gioco con l'obiettivo di renderlo fruibile anche sull'equivalente di una Xbox 360. Con un apposito render pensato per gestire hardware di basso profilo, la modalità propone texture a bassa risoluzione, meno effetti visivi, un'illuminazione più semplice e scontri per un massimo di 4 giocatori, al posto degli 8 contendenti supportati nelle altre modalità di fruizione di Age of Empires IV.

