Age of Empires 4 è il gioco più venduto su Steam: battuto New World

Continua il successo del nuovo RTS sviluppato da Relic Entertainment e World's Edge: dopo che Age of Empires 4 è stato il secondo miglior lancio su Steam di un gioco Xbox, arrivano adesso nuovi dati sulle performance commerciali dell'opera.

A fornirle su Twitter è ancora una volta Benji-Sales, che nell'elencare i giochi più venduti sulla piattaforma digitale di Valve nella settimana compresa tra il 25 e il 31 ottobre 2021 segnala come Age of Empires 4 sia nelle prime due posizioni della classifica, occupate rispettivamente dal gioco base e dai pre-order. Il titolo strategico in questa settimana ha battuto anche il titolo più caldo del momento su PC, New World di Amazon Game Studios, che si piazza sul gradino più basso del podio.

La presenza in settima posizione della Deluxe Edition di Age of Empires 4 è inoltre un ulteriore segnale di quanto il ritorno dell'iconica serie RTS fosse molto atteso da parte degli appassionati, ricevendo anche molti consensi di critica e pubblico grazie alle sue diverse qualità descritte nella nostra recensione di Age of Empires 4.

Per quanto riguarda il resto della classifica dei giochi più venduti su Steam, vanno bene Back 4 Blood e Marvel's Guardians of the Galaxy, rispettivamente in quarta e quinta posizione, mentre l'atteso Forza Horizon 5, in uscita il 9 novembre 2021, occupa il nono posto.