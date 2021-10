Age of Empires 4: guida alla fazione Sultanato di Delhi

Oltre a essere una delle nuove fazioni introdotte nella serie, il Sultanato di Delhi si presenta come uno degli imperi piú complessi da gestire all’interno di Age of Empires 4: ecco delle informazioni a riguardo che potrebbero tornarvi utili.

Mentre la qualità alla base di Age of Empires 4 continua a mettere d’accordo i pareri della critica, i giocatori di tutto il mondo si apprestano a godersi le novità del nuovo episodio della serie firmato Relic Entertainment e World's Edge. Tra le più significative, ovviamente, non potevano certo mancare fazioni inedite come l’esotico Sultanato di Delhi: una civiltà indiana estremamente portata per lo sviluppo in ambito tecnologico e di difficile amministrazione. La nostra guida vi darà le dritte per gestirla al meglio.



Il Sultanato di Delhi e le sue peculiarità

Caratterizzata da un avanzamento fra le ere meno spedito rispetto ad altre culture – lento come il processo atto a formare un suo esercito che sia degno di questo nome – la civiltà indiana si dimostra adatta a chi predilige uno stile di gioco difensivo, paziente e particolarmente attento all’efficienza durante l’early game. A compensare il lento sviluppo di questo impero ci pensa il libero accesso a ogni singola tecnologia prevista e contemplata da Age of Empires 4; un dettaglio che può rendere Delhi inesorabile sui tempi lunghi a patto di addestrarne le unità religiose e far loro presidiare celermente le moschee. Così facendo, infatti, istruendo molti Studiosi e assegnandoli a più edifici, è possibile velocizzare la corsa agli armamenti che raggiungerà il proprio apice con lo schieramento degli elefanti, efficaci sia come strumenti da assedio sia come unità destinate a falcidiare le truppe nemiche.

Altra prerogativa del Sultanato di Delhi, nonché aspetto sul quale si fonda il suo approccio protettivo e calcolatore, è la fanteria, in grado di erigere strutture (come palizzate, mura, avamposti) a difesa del nucleo tecnologico il cui sviluppo implacabile rappresenta una priorità assoluta.

Avvantaggiarsi subito tramite la ricerca e supportare una crescita esponenziale è la chiave per gestire al meglio questa fazione distintiva e sfruttarla al fine di imporsi in Age of Empires 4.

I monumenti del Sultanato di Delhi

Appurati quelli che sono i punti di forza della nuova civiltà indiana e le mansioni a cui è importante dare la totale precedenza, non resta che gettare uno sguardo veloce alle sue strutture di interesse che ne scandiscono l’evoluzione attraverso le quattro ere.

Qui sotto ecco i landmark che contraddistinguono questa civiltà unica nel suo genere, affiancati dai vari effetti positivi che garantiranno una volta edificati:

Torre della Vittoria – Questo monumento militare aumenta permanentemente la velocità d'attacco (15%) delle unità da mischia e a distanza che lo costeggiano.

– Questo monumento militare aumenta permanentemente la velocità d'attacco (15%) delle unità da mischia e a distanza che lo costeggiano. Cupola della Fede – Questo monumento religioso produce Studiosi alla metà del costo base.

– Questo monumento religioso produce Studiosi alla metà del costo base. Complesso della Difesa – Questo monumento difensivo consente alle unità di fanteria di costruire ripari in pietra, riducendo del 25% il costo di tale risorsa nella costruzione di edifici e postazioni.

– Questo monumento difensivo consente alle unità di fanteria di costruire ripari in pietra, riducendo del 25% il costo di tale risorsa nella costruzione di edifici e postazioni. Casa dell'apprendimento – Questo monumento tecnologico non offre alcun bonus, ma garantisce l’immediato accesso a numerose tecnologie.

– Questo monumento tecnologico non offre alcun bonus, ma garantisce l’immediato accesso a numerose tecnologie. Accademia Hisar – Genera costantemente cibo a seconda del numero di tecnologie ricercate durante il corso della partita.

– Genera costantemente cibo a seconda del numero di tecnologie ricercate durante il corso della partita. Palazzo del Sultano – Sforna automaticamente elefanti da guerra e può essere presidiato da un massimo di quattro Studiosi per aumentarne la velocità di produzione.

