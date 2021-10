Age of Empires 4: guida alle hotkey da conoscere assolutamente

L’importanza dei comandi a scelta rapida in un titolo come Age of Empires 4, ultimo esponente in uscita oggi della storica serie di RTS, è cosa ben nota a qualsiasi fan del genere. Ecco dunque un elenco di tutte le scorciatoie concepite da Relic Entertainment e World's Edge.

A rendere gli strategici in tempo reale come Age of Empires 4 indicati solo per una stretta nicchia di habitué, è da sempre la complessità delle meccaniche, che fa da croce e delizia in esperienze strutturate su più livelli di accessibilità. Tuttavia, come evidenziato nella nostra recensione di Age of Empires 4, gli sviluppatori hanno cercato di semplificare il gameplay per venire incontro a un pubblico più vasto e ingraziarsi i meno pratici di questa tipologia di giochi.

Ciò non si traduce necessariamente nell’aver voltato le spalle alla propria community di supporter e fedeli appassionati, tant’è che i neofiti della storica serie datata 1997 potrebbero incontrare ancora oggi numerose difficoltà.

Per venire incontro alle esigenze dei meno pratici ecco qui di seguito l'elenco delle combinazioni di tasti rapidi indispensabili al fine di facilitarsi la vita in game.

Age of Empires: tasti rapidi generici

Click Sinistro su un'unità: seleziona quell’elemento.

Doppio Click Sinistro su un'unità: seleziona tutti gli elementi di quel tipo presenti sullo schermo.

Shift + Click Sinistro su un’unità: aggiungi o rimuovi l’unità dalla selezione.

Click Sinistro per poi trascinare il mouse: seleziona un gruppo di più elementi.

Click Sinistro sul terreno: conferma il posizionamento di edifici e abilità.

Shift + Click Sinistro a terra: crea code di costruzione o di piazzamento delle abilità.

Click Destro sul terreno o su altri elementi dopo aver selezionato delle unità: impartisci un ordine diretto alle unità selezionate (muovi, attacca, ecc.)

Ctrl + A: seleziona tutte le unità presenti sullo schermo.

Ctrl + Shift + A: seleziona ogni singola unità.

Ctrl + Y dopo aver selezionato un’unità: apre il pannello secondario dell’interfaccia utente.

Click Destro sul terreno e trascina mentre controlli delle unità: gestisci il problema relativo all’ordine di spostamento.

Esc: annulla/deseleziona unità/apri il menu di gioco o, se in giocatore singolo, richiama la schermata di pausa.

F8: effettua un salvataggio rapido.

F9: effettua un caricamento veloce.

F11: attiva/disattiva la visualizzazione del tempo di gioco.

Controllo della telecamera

Alt (premuto) + Movimento del mouse: ruota l’angolazione della telecamera.

]: ruota la telecamera di 45° in senso orario.

[: ruota la telecamera di 45° in senso antiorario.

Backspace: resetta la telecamera, sia dal punto di vista della rotazione sia da quello dello zoom.

F5: concentra la telecamera sulle unità selezionate.

Home: fa sì che l’inquadratura segua le unità selezionate.

Gestione delle truppe

Tab: scorri in avanti tra le unità selezionate e fra i vari tipi che le identificano.

Ctrl + Tab: scorri a ritroso le unità selezionate e i vari tipi che le identificano.

Numeri da 0 a 9: prende il controllo delle unità assegnate al numero corrispondente.

Ctrl + Numeri da 0 a 9: assegna al numero selezionato uno schieramento di unità. Tieni a mente che sfruttare questa hotkey senza selezionare alcun elemento resetta l’associazione del numero premuto.

Shift + Numeri da 0 a 9: aggiungi un ulteriore gruppo alla selezione.

F1: seleziona tutti gli edifici di produzione militare.

F2: Seleziona tutti gli edifici di carattere economico.

F3: seleziona ogni edificio di ricerca.

F4: seleziona tutti i monumenti.

‘ (Apostrofo): scorri le singole unità di tipo religioso.

/: scorri le singole unità di tipo scout.

Ctrl + Shift + V: seleziona tutti gli abitanti della civiltà.

Ctrl + Shift + R: rispedisci al lavoro tutti gli abitanti.

Ctrl + Shift + C: seleziona tutte le unità di tipo militare.

Ctrl + F: scorri i singoli abitanti che stanno raccogliendo cibo.

Ctrl + W: scorri i singoli abitanti che stanno raccogliendo legna.

Ctrl + G: scorri i singoli abitanti che stanno collezionando oro.

Ctrl + S: scorri i singoli abitanti che stanno raccogliendo pietra.

Canc (premuto) con un elemento selezionato: elimina l’edificio o l’unità indicata.

Comunicazione

Shift + Invio: scrivi nella chat globale.

Invio: scrivi nella chat di squadra.

Invio con una chat aperta: trasmetti il messaggio.

Tab con una chat aperta: passa dalla chat globale a quella di squadra.

Pag Su e Pag Giù: scorri i messaggi della chat.

F6: attiva/disattiva il pannello relativo ai giocatori.

Barra Spaziatrice: centra la telecamera sull’evento che ha dato vita alla notifica più recente.

Ctrl + E + poi Click Sinistro: Ping di allerta.

Ctrl + R + poi Click Sinistro: Ping di attacco.

Ctrl + T + poi Click Sinistro: Ping di difesa.

Modalità osserva e gestione dei replay

Ctrl + U: attiva/disattiva la modalità cinematica.

Ctrl + C: attiva/disattiva la telecamera libera.

Ctrl + F: attiva/disattiva la nebbia di guerra.

- (Trattino): rallenta lo scorrere del tempo.

= (Uguale): velocizza lo scorrere del tempo.

Ctrl + ]: passa al giocatore successivo.

Ctrl + [: torna al giocatore prececente.

Vi ricordiamo che lo strategico targato Microsoft è disponibile sull’Xbox Game Pass per chi gioca da PC, occasione per la quale è stato anche organizzato un evento di lancio epico per Age of Empires 4.