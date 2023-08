Age of Empires 4 e Humankind escono oggi su Xbox? Lo suggerisce Xbox Brasil

A grande sorpresa Age of Empires IV e Humankind potrebbero fare il loro debutto su Xbox stasera: è quanto ha suggerito la pagina Twitter/X ufficiale Xbox Brasil, attraverso un post adesso cancellato nel quale veniva confermata la disponibilità di entrambi i giochi sulla piattaforma Microsoft.

Sebbene il tweet sia stato ora rimosso, Tom Henderson di Insider Gaming è stato in grado di catturare uno screenshot del messaggio di Xbox Brasil appena in tempo, rendendolo dunque ancora visibile a tutti i visitatori. "Ehi, guarda un po' chi è appena arrivato", recitava il post della pagina Twitter/X, con Age of Empires IV e Humankind subito disponibile per essere giocati su console ed attraverso Xbox Game Pass.

A questo punto è estremamente probabile che novità definitive in tal senso arrivino nel corso dell'Opening Night Live della Gamescom 2023, in onda a partire dalle ore 20:00 di stasera 22 agosto. Già da diverso tempo inoltre si parla del possibile arrivo di Age of Empires 4 su Xbox Series X/S, pertanto lo sbarco del gioco sulle piattaforme del colosso di Redmond è un evento molto atteso dai fan già da mesi.

Per quanto riguarda invece lo strategico targato SEGA, Humankind doveva già uscire su PlayStation e Xbox nel 2022, ma le versioni console sono state poi posticipate a data da destinarsi: che sia finalmente giunto il momento dell'esordio anche sulle piattaforme casalinghe di Sony e Microsoft?