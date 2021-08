Age of Empires 4: il kolossal strategico entra in Closed Beta, ecco date e contenuti

I rappresentanti di Microsoft e gli sviluppatori di Relic Entertainment fissano le date della Closed Beta di Age of Empires 4 e illustrano i contenuti accessibili da chi parteciperà a questa importante fase di testing in previsione dell'uscita per il 28 ottobre del kolossal strategico.

La partecipazione alla Closed Beta di AoE 4, disponibile solo per coloro che sono stati selezionati dopo essersi iscritti al programma di Age Insider, fornirà l'accesso a un'importante porzione dei contenuti del titolo finale.

Nel corso della Beta a porte chiuse sarà possibile intraprendere il tutorial esteso Mission Zero, accedere alle lobby multiplayer o lanciare partite in locale contro nemici gestiti dall'IA e assumere il controllo di quattro delle otto Civilità di Age of Empires 4 disponibili per il day one (Mongolia, Impero Britannico, Sultanato di Delhi e Cina).

Quanto agli scenari selezionabili, Relic specifica che la rosa di mappe della Closed Beta rappresenterà un campione delle ambientazioni finali: per ogni mappa della Beta, i giocatori potranno però selezionare diversi parametri per accedere a ulteriori biomi. Data l'importanza della community per il successo della serie di Age, nella prossima build in beta testing sarà presente anche un'opzione per consentire ai partecipati alle prove di controllare le partite avviate dagli altri utenti, a patto ovviamente di ricevere l'approvazione da parte dell'host della partita in questione.

La Closed Beta di Age of Empires 4 si terrà da giovedì 5 agosto a lunedì 16 agosto. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che su queste pagine potete trovate il nostro speciale su Age of Empires 4, lo strategico più ambizioso della serie.