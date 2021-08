Age of Empires 4: il Machine Learning evolverà l'IA nemica fino a renderla imbattibile

Il Direttore Creativo di World's Edge, Adam Isgreen, ha scambiato quattro chiacchiere coi giornalisti di Kotaku Australia per discutere di una delle caratteristiche più importanti ed avanzate di Age of Empires 4, ovvero l'IA nemica e la sua capacità di evolversi tramite il Machine Learning.

Sfruttando gli algoritmi di ultima generazione di Microsoft, a detta di Isgreen, l'esperienza di gioco offerta dalla campagna principale e dalle schermaglie contro la CPU di Age of Empires 4 sarà estremamente avanzata: "Utilizziamo l'apprendimento automatico e il Machine Learning per addestrare l'IA, ma vogliamo andare ancora oltre. Probabilmente, dopo il lancio, cercheremo di spingere l'IA a raggiungere livelli tali da risultare quasi imbattibile, la renderemo spietata continuando a fargli imparare le mosse dei giocatori".

Per l'alto esponente della casa di sviluppo che sta collaborando con Relic e la divisione Publishing degli Xbox Game Studios alla realizzazione di Age of Empires 4, gli utenti del prossimo kolossal strategico di Microsoft potranno fronteggiare degli avversari CPU dall'intelligenza artificiale rapportabile a quella di un giocatore professionista: "Se vorrete cimentarvi in questa sfida per noi va bene, se accetterete questo livello di difficoltà potrete scontrarvi con nemici estremamente intelligenti. Stiamo conducendo molti test per evolvere ulteriormente l'IA, ad esempio l'abbiamo sottoposta a molteplici cicli di Machine Learning in Killer Instinct 2 e la CPU si è evoluta a tal punto da riuscire a emulare le provocazioni dei giocatori e le tattiche più subdole. Tutto ciò si adatta perfettamente a un contesto come quello di un gioco di strategia, ci permette di imitare quasi alla perfezione le tecniche più avanzate dei giocatori".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che Age of Empires 4 sarà disponibile dal 28 ottobre in esclusiva su PC, con approdo immediato su Xbox Game Pass. Se volete saperne di più sul capitolo più ambizioso di questa iconica serie RTS, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su gameplay e contenuti di Age of Empires 4.