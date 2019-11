Age of Empires 4 si mostra in un gameplay trailer; disponibile AoE 2 Definitive Edition

Microsoft è stata di parola: dopo oltre due anni dall'annuncio, durante la puntata speciale di Inside Xbox in corso di svolgimento all'X019 di Londra, ha condiviso il primo, atteso gameplay trailer di Age of Empires IV.

Grazie ad esso, possiamo finalmente vedere in azione il quarto capitolo della serie RTS più famosa di sempre, attualmente in sviluppo presso gli studi di Relic Entertainment, software house già celebre per il franchise Company of Heroes. Poco dopo la presentazione del trailer, Shannon Loftis è salita sul palco per spiegare che il gioco sarà ambientato durante l'era medievale e che tra le civiltà incluse figureranno gli Inglesi e i Mongoli.

La sviluppatrice ha inoltre approfittato per ricordarci che oggi è stato lanciato Age of Empires II: Definitive Edition su Xbox One e PC (via Steam e Microsoft Store). Questa nuova versione offre il supporto alla risoluzione 4K, l'audio rimasterizzato e un'intera nuova campagna intitolata "Gli Ultimi Khan". Anche quest'annuncio è stato accompagnato da un trailer, visibile in calce.