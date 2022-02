Age of Empires 4 presto su Xbox? Jez Corden ne è 'sicuro al 90%'

Age of Empires 4 ha segnato il grande ritorno di una delle più apprezzate serie strategiche su PC. Come spiegato anche nella nostra recensione di Age of Empires 4, il titolo di Relic Entertainment e World's Edge ha fatto rivivere nel modo migliore i fasti del franchise dopo circa 15 anni d'assenza.

Attualmente il titolo prodotto da Microsoft è disponibile esclusivamente su PC, ma non è da escludere che una versione per Xbox Series X/S e Xbox One possa arrivare prossimamente: a parlare di questa possibilità è il giornalista e insider Jez Corden nel corso dell'ultimo episodio del podcast World of Gaming. Sempre in questa occasione, Jez Corden ha parlato dell'uscita di Avowed ipotizzandone il debutto entro il Q2 2023, ma si è soffermato anche su molti altri temi relativi a Microsoft.

L'insider ritiene che il debutto su Xbox dell'ultimo capitolo di Age of Empires sia praticamente una certezza per il 2022: "Credo che quest'anno vedremo Age of Empires 4 su Xbox, e ne sono sicuro al 90%", spiega Corden in un passaggio della diretta, precisamente al minuto 1:47:05, senza però approfondire troppo la questione.



Pur trattandosi dell'ipotesi di un noto giornalista, le parole di Corden vanno prese con le pinze non essendoci per ora conferme ufficiali di Microsoft o degli sviluppatori. Ma dato il grande successo ottenuto dal gioco su PC, un suo arrivo anche su Xbox potrebbe essere altamente probabile nel prossimo futuro.