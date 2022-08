Age of Empires 4 presto su Xbox One e Series X? Possibile lancio alla Gamescom!

Esordito su PC nell'ottobre dello scorso anno, il nuovo strategico di casa Microsoft non ha ancora raggiunto l'ecosistema console, con le versioni Xbox One e Xbox Series X|S di Age of Empires IV ancora prive di una data di uscita.

La situazione potrebbe tuttavia cambiare molto presto, almeno stando ad un interessante avvistamento. L'account Twitter "Aggiornamenti Lumia", che più volte ha correttamente anticipato diverse novità in arrivo in casa Microsoft, ha infatti suggerito che Age of Empires IV potrebbe presto trovare spazio su Xbox Store. L'indizio è purtroppo alquanto generico, come potete osservare nel cinguettio in calce a questa news, ma una coincidenza fa ben sperare la community.

Tra i giochi presenti all'evento Xbox previsto alla Gamescom, figura infatti anche lo stesso Age of Empires IV. L'occasione potrebbe dunque rivelarsi finalmente propizia per il tanto atteso annuncio del lancio del titolo Relic Entertainment su Xbox One e Xbox Series X|S. Inutile dire che per il momento mancano conferme ufficiali, ma l'evento verdecrociato si svolgerà molto presto. L'appuntamento è infatti fissato per la giornata di giovedì 25 agosto 2022, con avvio previsto per le ore 14:00 del fuso orario italiano. L'evento avrà una lunga durata, con la conclusione prevista solamente per le ore 20:00 in punto.