Age of Empires 4 presto su Xbox? 'Sorprese in arrivo' dall'evento per i 25 anni dell'RTS

Potrebbero mancare davvero poco al rumoreggiato arrivo di Age of Empires 4 su Xbox. Microsoft e World's Edge hanno infatti annunciato la data dell'evento celebrativo per i 25 anni della serie strategica, uno spettacolo digitale che farà da sfondo a tanti annunci e a delle interessanti 'sorprese in arrivo'.

La software house statunitense e la divisione Publishing degli Xbox Game Studios si preparano così a festeggiare il venticinquesimo anniversario di questa iconica serie strategica insieme a tutti gli appassionati.

Dalle pagine di Xbox Wire, la dirigente di World's Edge Emma Bridle ci informa che l'evento celebrativo per le 'nozze d'argento' di Age of Empires con i propri fan si terrà nella giornata di martedì 25 ottobre, giusto in tempo per l'approdo di AoE IV Anniversary Edition su Steam e Microsoft Store.

Sempre per il 25 ottobre è previsto il lancio dell'aggiornamento gratuito di Age of Empires 4 con Ottomani e Maliani, insieme a tante altre aggiunte rappresentate dalle nuove sfide schermaglia, da di due biomi inediti, da otto mappe originali e da una pletora di ottimizzazioni per le innumerevoli unità schierate sul campo da ciascuna Civiltà, specie per quanto concerne le unità navali.

Microsoft e World's Edge confermano inoltre che l'evento farà da sfondo ad annunci, interviste con il team di sviluppo e "ad alcune sorprese", una frase che, secondo alcuni, potrebbe preludere proprio alla presentazione ufficiale di Age of Empires 4 su Xbox Series X/S, Xbox One e, logicamente, su Game Pass.