Age of Empires 4 protagonista di un evento Microsoft ad aprile, stando a Jeff Grubb

Nel suo ultimo intervento su YouTube, il giornalista Jeff Grubb ha discusso del rumoreggiato evento Xbox di aprile e spiegato come Microsoft, a detta delle sue fonti anonime, si stia organizzando per mostrare al pubblico il kolossal strategico Age of Empires 4.

Dopo essersi focalizzato sull'ipotetico rinvio del reveal di Elden Ring per il leak verificatosi nei giorni scorsi, il redattore di Venture Beat ha interagito con i partecipanti al suo ultimo streaming per invitarli a "parlare del 10 aprile. Probabilmente sarà l'ultima 'grande cosa' che Microsoft organizzerà prima dell'E3. In quella giornata parleranno di Age of Empires".

Per rimarcare il concetto, il noto giornalista e insider spiega che "il gioco su cui si concentrerà Microsoft in quell'evento sarà un sequel, e sappiamo tutti che Age of Empires 4 è in sviluppo e sta arrivando. È perciò probabile che ci sia un evento dedicato espressamente a quel gioco. Siete appassionati di AoE? Fossi in voi attenderei con emozione quel momento. Davvero, tenete d'occhio la cosa, dovrebbero annunciarla molto presto, la sto già inserendo nel mio elenco (sui prossimi eventi videoludici già confermati o rumoreggiati, ndr), ne sono abbastanza fiducioso".

Dal 1997 ad oggi, la serie di Age of Empires ha incassato oltre un miliardo di dollari. Stando a quanto descritto da Shannon Loftis di Microsoft nel dicembre dello scorso anno, lo sviluppo di Age of Empires 4 procede spedito; la speranza dei fan, ovviamente, è quella di conoscere al più presto la data di lancio di AoE 4 su PC, con sullo sfondo l'ipotetica trasposizione per Xbox One e Series X/S.