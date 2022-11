Age of Empires 4 quando arriva su Xbox Series X/S? Indizi dalla Roadmap 2023

Le celebrazioni per i 25 anni di Age of Empires proseguono con la Roadmap 2022/2023 di AoE 4: l'infografica condivisa da Microsoft e World's Edge fornisce un importante aggiornamento sulle tempistiche di lancio della versione Xbox dell'ultimo capitolo del kolossal strategico.

La scheda elaborata dalla software house americana e dalla casa di Redmond descrive tutti i contenuti post-lancio destinati ad arricchire la già enorme offerta ludica di Age of Empires 4 tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo.

L'infografica parte ovviamente dal riassunto delle tante aggiunte apportate da World's Edge con la Season Three di Age of Empires 4, per poi aprire una finestra sul futuro prossimo dell'RTS con l'elenco delle funzionalità e delle novità in arrivo tra gennaio e febbraio 2023 con la quarta Stagione, dalla versione preview al lancio vero e proprio.

L'ultima sezione della scheda è dedicata ai contenuti in arrivo 'più avanti nel 2023', come le nuove Stagioni, delle funzionalità inedite e, appunto, l'approdo di Age of Empires IV su Xbox. Gli appassionati di videogiochi strategici su console potranno comunque 'consolarsi' con il porting Xbox Series X/S di Age of Empires 2 Definitive Edition, destinato ad arrivare sui sistemi verdecrociati di ultima generazione e nel catalogo di Xbox Game Pass il 31 gennaio 2023.

La riedizione console di AoE 2 Definitive Edition vanta un'interfaccia completamente rivista e comprende i 40 update e 3 espansioni premium, per un totale di ben 83 mappe, 42 civiltà, 34 campagne singleplayer, 10 modalità multiplayer e 7 campagne cooperative. Qualora foste interessati, qui trovate il primo gameplay di Age of Empires 2 DE su console Xbox.