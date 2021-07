Age of Empires 4: quando esce il nuovo gioco strategico di Microsoft?

Age of Empires è una delle serie di strategia in tempo reale più amate di tutti i tempi. L'annuncio del quarto capitolo della serie, avvenuto nel 2017, ha mandato in visibilio i fan, ansiosi di mettere le mani sopra il nuovo gioco il prima possibile.

Dopo il reveal c'è stato un po' di silenzio attorno al progetto, il cui sviluppo è però proseguito a ritmo sostenuto. Ma quando esce Age of Empires 4? La risposta al quesito l'abbiamo ricevuta nel corso dell'Xbox & Bethesda Showcase dell'E3 2021: il nuovo titolo prodotto da Xbox Game Studios e sviluppato da Relic Entertainment farà il suo esordio il prossimo 28 ottobre 2021 e verrà subito messo a disposizione sul Game Pass per PC.

Age of Empires 4 promette di essere molto ambizioso e di rispettare il nome della sua storica serie di appartenenza: oltre a riprendere molte delle meccaniche dell'amatissimo Age of Empires 2, il quarto episodio offrirà una corposa campagna che si dipanerà attraverso 50 anni di storia, 4 diversi percorsi narrativi e 8 civiltà. Con il passare del tempo i contenuti verranno ulteriormente ampliati, per un'esperienza destinata a divenire sempre più grande e memorabile. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra anteprima di Age of Empires 4. Inoltre, in Age of Empires 4 sarà presente anche il Sacro Romano Impero.