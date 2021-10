Age of Empires 4: il Sacro Romano Impero sfida gli Inglesi in un'ora di gameplay

Dopo aver fatto sfoggio delle potenzialità del multiplater 1vs1 di Age of Empires 4, gli sviluppatori di Relic Entertainment hanno schierato gli eserciti Inglesi e del Sacro Romano Impero per dare vita a un'intensa battaglia concretizzatasi in oltre un'ora di gameplay.

La sfida ha tenuto impegnati i membri del Balance Team a cui la software house canadese ha affidato il delicatissimo compito di ottimizzare e, se possibile, perfezionare l'esperienza ludica, la progressione delle attività e i complessi equilibri su cui si regge l'intera impalcatura contenutistica del nuovo kolossal strategico targato Microsoft.

Tra cariche di cavalleria, assedi di roccaforti e fasi gestionali, lo streaming di Relic ci permette di familiarizzare con le meccaniche di gameplay e di osservare l'incredibile lavoro svolto dagli autori nordamericani per infondere carattere e unicità ad ogni Civiltà presente in AoE 4, dalle strutture edificabili nelle diverse ere alle singole unità schierabili sul campo.

Il lancio di Age of Empires 4 è previsto per il 28 ottobre su PC, con approdo immediato nella ludoteca di Xbox Game Pass. In calce alla notizia potete ammirare un secondo video incentrato sul Sacro Romano Impero, ma per un'analisi più approfondita sullo stratificato ecosistema ludico, contenutistico e storico dell'RTS di Relic e Microsoft vi invitiamo a leggere il nostro speciale su Age of Empires 4.