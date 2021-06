Age of Empires 4: il Sacro Romano Impero tra le ultime due civiltà svelate

Giungono ulteriori novità riguardanti Age of Empires IV dall'Xbox Showcase Extended. Durante l'evento targato Microsoft, Emma Bridle ha svelato le ultime due civiltà che saranno disponibili al day one all'interno del nuovo capitolo della storica serie strategica a tema bellico.

Le due civiltà in questione sono il Sacro Romano Impero, che per circa un millennio ha compreso diversi Paesi dell'Europa centrale e occidentale, e la Rus' di Kiev, sorta alla fine del IX secolo e costituita da un'estesa sezione dell'Europa orientale che includeva Ucraina, Russia occidentale, Bielorussia, Polonia, Lituania, Lettonia ed Estonia. Microsoft si è limitata ad annunciare le due civiltà, non presentendo alcun materiale inedito: "Non le mostreremo per il momento. Succederà in prossimità del lancio", ha dichiarato Bridle.

Oltre a questo, apprendiamo che "The Rise of Moscow" e "The Mongol Empire" sono le ultime due campagne single player annunciate per lo strategico.

Nel corso dello showcase, gli sviluppatori si sono soffermati anche sull'importanza che il feedback della community ha avuto nel corso dello sviluppo del gioco, soprattutto per quanto riguarda l'implementazione delle battaglie navali: "A volte dobbiamo porci alcune domande difficili quando creiamo giochi. Ne abbiamo bisogno? È qualcosa per cui ci siamo sentiti strani, quindi abbiamo chiesto consiglio alla community e le abbiamo detto 'Ehi, anche voi non giocate così spesso via mare. Ne abbiamo bisogno?' E loro: 'Capiamo cosa volete dire, ma questa cosa deve esserci.' È stata una grande riconferma per noi".

Ricordiamo che Age of Empires 4 sarà pubblicato su PC, via Steam e Windows Store, il 28 ottobre di quest'anno. Lo strategico sarà incluso al day one all'interno del catalogo di Xbox Game Pass. Microsoft ha sfruttato il suo Showcase Extendend per diffondere nuovi dettagli riguardanti la dinastia Abbaside e i Franchi.