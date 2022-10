Age of Empires 4 Season Three Anniversary: tutte le novità riassunte in video

Age of Empires IV è stato annunciato per console Xbox, ma il livestream tenuto da Microsoft e Relic Entertainment si è rivelato utile anche per mostrare in azione i contenuti inediti introdotti all'interno dell'RTS con la Season Three Anniversary, già da oggi disponibile su PC Windows.

Tante le aggiunte con cui Relic ha arricchito ulteriormente il comparto contenutistico del suo strategico in tempo reale. Tra le novità principali troviamo due nuove civiltà, ovvero gli ottomani e i maliani, le nuove sfide Art of War; l'inizio della terza stagione classificata, l'introduzione della classifica a squadre e nuove ricompense. Sono inoltre stati introdotti i Taunt per punzecchiare i propri avversari e i Cheat per sperimentare durante le proprie campagne. Sono poi arrivate otto nuove mappe e due nuovi biomi, insieme alla Naval Balance Rework che offre nuove opportunità alle partite navali, e i Waypoint per impostare i percorsi delle unità. Il tutto è stato illustrato all'interno del nuovo filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia.

Già disponibile su PC, Age of Empires 4 sarà pubblicato nel corso del 2023 anche su console Xbox. Microsoft ha inoltre annunciato Age of Mythology Retold, edizione definitiva dello strategico incentrato sulla mitologia greca, egiziana e norrena.