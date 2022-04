Age of Empires 4: le Stagioni arrivano con il primo major update la prossima settimana

Microsoft e Relic hanno ufficialmente confermato che la prossima settimana verrà lanciato il primo major update di Age of Empires 4 l'ultimo esponente della nota serie di strategia in tempo reale. L'aggiornamento segnerà il debutto di una delle novità più attese da parte della community.

Ci riferiamo alle Stagioni, che fanno il loro debutto con questo aggiornamento, e con la Stagione 2 che inizierà nei prossimi mesi. All'arrivo del major update "Festival of Ages" saranno introdotte le Ranked Season per ospitare il multiplayer competitivo e gli eventi stagionali che avranno ricompense per sfide uniche e a rotazione.

La prima stagione classificata durerà 12 settimane. I giocatori dovranno completare cinque partite di piazzamento per determinare il loro grado, e quindi salire da Bronzo a Diamante, con l'obiettivo finale di ottenere il rank Conquistatore. Classificandosi in una posizione specifica, i giocatori riceveranno Monumenti per la loro città, oltre a stemmi e ritratti da visualizzare tramite il profilo giocatore.

L'aggiornamento introdurrà anche un editor di contenuti, che verrà lanciato in versione beta e consentirà ai giocatori di creare le proprie mappe, modificare le singole opzioni a proprio piacimento, bilanciare le unità nelle maniere che preferiscono, e unire tra loro diverse mod.

Infine, il gioco riceverà alcuni miglioramenti alla qualità della vita e alcune modifiche al bilanciamento generale. Non ci sono informazioni dettagliate su questi aspetti, ma Relic tornerà a parlarcene con l'arrivo dell'aggiornamento stesso. Per ulteriori approfondimenti sull'esclusiva Microsoft, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Age of Empires 4.