Age of Empires 4: lo strategico di Microsoft è sempre più gigantesco e ambizioso

L'ultimo evento organizzato da Relic Entertainment e Microsoft ha svelato tantissimi dettagli su Age of Empires 4, confermando l'ambizione dei suoi autori di farne uno degli strategici più importanti della storia.

Con il Fan Preview organizzato da Relic, i ragazzi della software house canadese hanno posto fine a mesi di silenzio mediatico e aperto una finestra sulla stratificata dimensione strategica di AoE 4, con ben otto Civilità disponibili all'uscita e una Campagna principale tanto ricca da abbracciare centocinquant'anni di storia in quattro percorsi narrativi ben distinti.

Non a caso, gli sviluppatori integreranno oltre tre ore di documentari che aiuteranno i giocatori a contestualizzare gli eventi che saranno chiamati a vivere all'interno di scenari digitali mai così estesi. Un esempio in tal senso ci viene offerto dalle gigantesche guerre campali con gli elefanti del Sultanato di Delhi che impreziosiscono gli ultimi video su Campagne e Civilità di Age of Empires 4.

Oltre al video che campeggia a inizio articolo, sulle pagine di Everyeye.it trovate anche il nostro speciale su novità e contenuti di Age of Empires 4 a firma di Daniele D'Orefice, con tantissimi spunti di riflessione e approfondimenti sulle novità di gameplay snocciolate dal team di Relic nel corso dell'ultimo show digitale.