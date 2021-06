Age of Empires 4: lo strategico targato Microsoft ha una data di uscita ufficiale

Age of Empires 4 torna sul palco dell'Xbox & Bethesda Games Showcase in occasione dell'E3 2021 con un nuovo trailer e con una data di uscita ufficiale su PC. Lo strategico di Microsoft uscirà nel corso dell'autunno 2021.

L'ultimo capitolo della celebre serie di strategici targati Microsoft arriverà su PC, via Steam e Windows Store, il prossimo 28 ottobre 2021 e sarà incluso dal day one su Xbox Game Pass. Age of Empire 4 offrirà ben otto civiltà disponibili all'uscita e una campagna ricchissima che abbraccerà ben cinquant'anni di storia, distribuiti in quattro percorsi narrativi differenti.

Nel gioco saranno incluse oltre tre ore di contenuti video e documentari che aiuteranno i giocatori a conoscere i periodi storici e gli eventi che dovranno vivere all'interno degli scenari interattivi proposti dagli sviluppatori. Prima di lasciarvi al nuovo trailer, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare uno speciale su tutti i contenuti e le novità di Age of Empires 4.