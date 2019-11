Age of Empires 4: svelata la finestra di lancio, in arrivo un remake del terzo capitolo

Dopo un lungo periodo durante il quale del gioco era noto il solo logo, Age of Empires 4 si è finalmente mostrato al pubblico con un video di gameplay in occasione dell'X019 di Londra. Sebbene le informazioni sul gioco scarseggino, a fornirci una possibile finestra di lancio dello strategico in tempo reale è stato un utente "ben informato".

L'utente Resetera FairyEmpire, il quale sostiene di aver chiacchierato con il team di sviluppo nel corso del grosso evento organizzato dal colosso di Redmond, è riuscito a farsi svelare alcune informazioni tra le quali troviamo anche il possibile periodo d'uscita. Stando alle parole dell'utente, l'attesissimo quarto capitolo della serie farà il proprio debutto nel corso del 2021, o almeno è questo l'obiettivo da parte degli sviluppatori. Pare inoltre che lo sviluppo del gioco sia iniziato "attivamente" circa tre anni fa e quindi i lavori sul progetto non dovrebbero essere particolarmente indietro.

Durante questa chiacchierata è anche emerso che il remake di Age of Empires III è attualmente in lavorazione e la sua uscita è prevista entro la prima metà del prossimo anno. Purtroppo non sappiamo quali siano i miglioramenti previsti per questo episodio della serie, che vi ricordiamo essere il primo con modelli di strutture e unità tridimensionali.

