Age of Empires 4: svelata la liste degli Obiettivi dell'esclusiva Microsoft

Nel corso della serata il sito ufficiale di Xbox si è aggiornato con il lunghissimo elenco contenente ogni singolo dettaglio circa gli Achievement di Age of Empires 4, lo strategico in tempo reale in dirittura d'arrivo.

Come spesso accade in questi casi, scorrere l'elenco degli Obiettivi del titolo prodotto dagli Xbox Game Studios permette di scoprirne alcune meccaniche di gameplay e, in questa specifica circostanza, di scrutare quali sono le civiltà presenti al day one. Tramite la lista degli Achievement è possibile anche notare come lo strategico implementi un sistema di replay e includa la possibilità di convertire le unità avversarie proprio come accadeva nei vecchi episodi della serie tramite la tecnica dei preti che si è trasformata nel celebre meme del "Wololo".

Prima di lasciarvi al sito ufficiale di Microsoft con tutti i dettagli sugli Obiettivi del gioco (alcuni di questi sono nascosti), vi ricordiamo che Age of Empires 4 sarà disponibile a partire dal prossimo 28 ottobre 2021 solo su PC e sarà presente sin dal day one nel catalogo del Game Pass. Chiunque non disponga di un PC adatto a far girare l'RTS, potrà sfruttare l'abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate per giocarci grazie a Project xCloud.

Avete già letto il nostro provato di Age of Empires 4 ad opera di Daniele D'Orefice? Sulle nostre pagine trovate anche il video con lo scontro tra gli eserciti Mongoli e quelli della Dinastia Abbaside in Age of Empires 4.