Age of Empires 4, svelata la roadmap: i contenuti creati dall'utenza arrivano in primavera

A quasi un mese dal trionfale lancio su PC, Age of Empires 4 riceve la raodmap dei contenuti destinati ad essere pubblicati nei prossimi mesi, andando così ad arricchire l'esperienza di gioco dello strategico in tempo reale.

Dopo aver pubblicato il primo aggiornamento dedicato al miglioramento delle performance, Relic sta lavorando per distribuire durante la stagione invernale un più corposo update che aggiungerà oltre 100 modifiche al bilanciamento, punteggi dei giocatori in-game, ulteriori correzioni alle prestazioni, modifiche all'interfaccia utente della dinastia cinese e correzioni alla minimappa.

Dopo questo aggiornamento, gli sviluppatori assicurano che le modifiche al bilanciamento renderanno i balestrieri, i lancieri e i balestrieri d'élite una minaccia molto più letale per le unità di cavalleria, nel mentre la tecnologia della balestra ripetitrice della civiltà cinese si rivelerà più efficace.

Nell'aggiornamento della primavera 2022 verranno aggiunti al gioco contenuti e strumenti generati dagli utenti, consentendo ai giocatori di provare mappe e modalità uniche create dalla community di Age of Empires 4. Inizieranno anche le stagioni classificate, con ogni stagione della durata di 12 settimane con la possibilità di guadagnare ricompense di gioco esclusive in base alle prestazioni nelle modalità competitive.

Relic continua a prestare attenzione al feedback della community, soprattutto in merito a questioni come la difficoltà dell'Intelligenza Artificiale, miglioramento delle hotkey, indicatori Waypoint e altro ancora.

