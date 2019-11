Age of Empires 4: gli sviluppatori sperano di portarlo su Xbox One, PS4 e console next-gen

Intercettati dai curatori della testata videoludica Stevivor nel corso dell'X019 di Londra, gli autori di World's Edge hanno confermato la volontà di portare su console Age of Empires 4, ma solo dopo essersi impegnati a fondo sulla versione PC dell'ambizioso strategico di Microsoft.

A manifestare apertamente l'intenzione di sviluppare un porting console di AoE 4 sono Shannon Loftis e Adam Isgreen di World's Edge, la software house interna agli Xbox Game Studios che si sta occupando dello sviluppo del titolo assieme a Relic Entertainment. I due autori hanno infatti ritenuto opportuno specificare che è sempre difficile realizzare delle trasposizioni su console di titoli così ancorati a un contesto videoludico tipicamente PC che prevede l'utilizzo intensivo di mouse e tastiera.

"Vogliamo renderlo un gioco fantastico su PC", ha affermato a tal proposito Loftis prima di aggiungere che "penso però che l'intero concetto di 'piattaforma' sia destinato a cambiare con Xbox. Stiamo lavorando duramente per assicurarci che AoE 4 sia fruibile in qualsiasi contesto, anche se la nostra priorità era e rimane quella di farlo funzionare alla grande con mouse e tastiera".

A detta dei due rappresentanti di World's Edge, quindi, un eventuale porting su console di Age of Empires 4 richiederà del tempo di sviluppo supplementare: "Esploreremo tutte le opzioni a nostra disposizione. Una volta che avremo il nostro meraviglioso gioco su PC, inizieremo a cercare altri modi in cui potervi mostrare il gioco".

Vista l'apertura di Microsoft al multipiattaforma, confermata di recente con l'avvento di Minecraft Earth su sistemi iOS e Android e con l'approdo futuro di Minecraft Dungeons su tutte le principali piattaforme casalinghe, non è da escludere l'eventualità di veder arrivare Age of Empires 4 (rigorosamente senza microtransazioni) su PS4, Nintendo Switch e PS5, oltreché su Xbox One e Xbox Scarlett. E voi, sareste interessati a un eventuale porting console di AoE 4? Fatecelo sapere con un commento.