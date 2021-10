Age of Empires 4: il trailer di lancio celebra il ritorno della storica serie RTS

Dopo un'attesa durata oltre 15 anni, gli appassionati di RTS si preparano per il gran ritorno di una delle più amate serie strategiche. A pochi giorni dal lancio di Age of Empires 4, la macchina promozionale di Microsoft si rimette in moto con un suggestivo trailer che precede l'arrivo del kolossal su PC.

L'ultimo atto della storica saga RTS sarà foriero di novità, sia sotto il profilo delle meccaniche di gameplay che nella progressione delle attività da svolgere lungo l'arco narrativo della campagna. Il ventaglio di modalità accessibili comprenderà anche la Schermaglia e le sfide multiplayer, da qui l'importanza del lavoro portato avanti da Relic Entertainment e World's Edge nel bilanciare ogni singolo aspetto dell'esperienza di gioco.

Come ricordato dal nuovo trailer live action di Microsoft, l'uscita di Age of Empires 4 è prevista per il 28 ottobre in esclusiva su PC: il titolo potrà essere fruito "gratuitamente" dagli abbonati a Xbox Game Pass PC e dagli iscritti a Game Pass Ultimate.

Se volete saperne di più sui contenuti, sulle modalità accessibili, sulle novità ludiche e sulla bontà del comparto grafico, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Age of Empires 4 a firma di Daniele D'Orefice.