Age of Empires 4 uscirà anche su Xbox Series X o resterà esclusiva PC?

Age of Empires 4 esce il 28 ottobre su PC, disponibile anche al lancio su Xbox Game Pass. Lo strategico di Microsoft e Relic uscirà anche su console della famiglia Xbox oppure no?

Al momento purtroppo non ci sono informazioni in merito, gli sviluppatori e il publisher non hanno confermato la volontà di portare Age of Empires 4 su console e per il momento il gioco resta esclusiva PC. E' certamente capitato che giochi PC siano poi arrivati su Xbox Series X/S, pensiamo a Microsoft Flight Simulator, e nulla vieta che possa accadere anche con il nuovo AOE4.

Ad oggi però tutto tace ed è presto per sbilanciarsi considerando anche che le Definitive Edition di Age of Empires 2 e Age of Empires 3 non sono uscite su Xbox One e Xbox Series X/S, restando confinati all'ambiente PC. L'arrivo di Age of Empires 4 su Xbox richiederebbe certamente la progettazione di una nuova interfaccia e controlli adattati per i joypad.

Se volete approfondire le meccaniche del nuovo strategico targato Microsoft vi rimandiamo alla recensione di Age of Empires 4, il gioco esce il 28 ottobre su Steam ed è gratis su Xbox Game Pass PC per tutti gli abbonati al servizio, certamente una buona occasione per provarlo sin dal day one.