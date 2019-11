Age of Empires 4 sarà all'X019 di Londra? Lo suggerisce un Tweet di Aaron Greenberg

Con un sibillino messaggio su Twitter, Aaron Greenberg, responsabile del marketing di Xbox, ha di fatto confermato la presenza di Age of Empires 4 all'X019 di Londra, in programma dal 14 al 16 novembre.

Greenberg ha pubblicato un Tweet con allegato la GIF di un'aquila in volo e la didascalia "A new Age is upon us at #X019", potrebbe trattarsi di un testo piuttosto generico ma la "A" maiuscola di Age non sembra lasciare spazio a dubbi riguardo la natura del soggetto... ovvero Age of Empires.

Age of Empires 4 è stato annunciato nel 2017 ma da allora si sono perse le tracce del progetto, secondo alcuni rumor il gioco dovrebbe essere svelato ufficialmente durante l'Inside Xbox del 14 novembre e in questa occasione Microsoft potrebbe annunciare l'acquisizione di Relic Entertainment, team al lavoro sul gioco dopo aver abbandonato (temporaneamente?) le serie Dawn of War e Company of Heroes sviluppate per SEGA.

Nei giorni scorsi la casa di Redmon ha lanciato un conto alla rovescia sul sito di Age of Empires 4 ancora in corso e destinato a terminare proprio nella serata del 14 novembre, una data non casuale. Domani sera commenteremo l'X019 su Twitch dalle 20:30, ne sapremo sicuramente di più in questa occasione.