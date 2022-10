Age of Empires 4 su Xbox nel 2023? A suggerirlo è l'insider The Snitch

Age of Empires II Definitive Edition è stato classificato per console Xbox, e l'impressione è che anche il più recente Age of Empires IV, tutt'oggi disponibile solo su PC Windows, si stia preparando per sbarcare sulle altre piattaforme Microsoft.

Un sottile indizio fornito dallo stesso Aaron Greenberg di Microsoft lascia credere che nel corso dello streaming dedicato alla serie strategica, in programma per stasera alle ore 19:00, possa finalmente giungere l'annuncio della versione Xbox di Age of Empires 4.

Al momento non ci sono conferme ufficiali in tal senso, ma nella discussione aperta su Twitter da Greenberg si è inserito l'insider The Snitch, una fonte che sino ad oggi ha dimostrato di essere totalmente affidabile con le sue infallibili soffiate. Rispondendo a Klobrille, un altro insider molto vicino al mondo di Microsoft e Xbox, The Snitch ha semplicemente scritto: "Ci vediamo nel 2023".

Alla lettura di questo messaggio, molti hanno ipotizzato un lancio entro quest'anno di Age of Empires II Definitive Edition, ed un'uscita posticipata al prossimo anno per Age of Empires IV. Sarà bene in ogni caso attendere il livestream di Microsoft e scoprire tutte le novità ufficiali riguardanti la storica serie di strategia in tempo reale.

Intanto vi ricordiamo che è da oggi disponibile Age of Empires IV Anniversary Edition, che porta in dote nuove mappe, nuove civilità e tante altre aggiunte.