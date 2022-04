Age of Empires 4 sempre più vicino a Xbox: nuovo indizio sull'arrivo su console

Nonostante manchi la conferma ufficiale di casa Microsoft, Age of Empires 4 sembra essere molto vicino all'arrivo sulle console di casa Xbox, dal momento che negli ultimi tempi si sono susseguiti alcuni indizi difficili da ignorare.

Lo scorso gennaio, innanzitutto, alcuni attenti osservatori hanno notato la comparsa dell'app di test di Age of Empires 4 nell'Xbox Insider Hub. Un mese dopo, Jez Corden di WindowsCentral, una figura notoriamente ben informata sui fatti di Redmond, si è detto sicuro al 90% dell'arrivo dello strategico su console nel corso del 2022. Oggi possiamo aggiungere al registro un altro prezioso indizio.

La pagina di Age of Empires 4 sul Microsoft Store adesso presenta un avvertimento indirizzato specificamente ai giocatori console: "Il multiplayer online su console richiede un abbonamento a Xbox (venduto separatamente)". Fino a pochi giorni fa questo messaggio era giustamente assente, dal momento che normalmente risulta essere superfluo per un gioco disponibile solo su PC. È quindi altamente probabile che l'esclusività stia per terminare, e che Age of Empires 4 stia finalmente per arrivare su Xbox Series X|S - e magari anche su Xbox One. Non ci resta che attendere una comunicazione ufficiale da parte di Microsoft.

A proposito degli strategici che hanno fatto la storia del PC, di recente si è vociferato anche del ritorno di Age of Mythology, spin-off di Age of Empires con connotati fantasy.