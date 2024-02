Age of Empires ed Age of Mythology Retold: novità in arrivo dall'evento New Year, New Age

A più di un anno di distanza dall'annuncio di Age of Mythology Retold, Microsoft si dice finalmente pronta a svelare nuovi dettagli sull'ambizioso strategico fantasy nel corso di un livestream, il "New Year, New Age 2024", che aprirà una finestra sui prossimi progetti legati alla serie di Age of Empires.

Il prossimo appuntamento mediatico organizzato da Xbox Game Studios Publishing con la collaborazione dei team di World's Edge, Relic Entertainment ed Ensemble Studios sarà ricco di sorprese per tutti gli appassionati di strategici.

Nel corso dell'evento potremo dare un primo sguardo all'esperienza di gioco confezionata dagli autori di Age of Empires Mobile, per poi immergerci nelle atmosfere fantasy di Age of Mythology Retold per ricevere delle importanti anticipazioni su questo atteso progetto.

Sempre durante l'evento a tinte Xbox avremo modo di scoprire gli aggiornamenti di Age of Empires che verranno lanciati nel corso del 2024. Lo spettacolo in livestreaming di Age of Empires New Year, New Age 2024 si terrà a partire dalle ore 19:00 italiane del 23 febbraio e verrà trasmesso su YouTube e Twitch. In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti degli studi impegnati sulla serie di Age di Empires, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Age of Empires 4, il ritorno di un cult più in forma che mai.