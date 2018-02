Age of Empires Definitive Edition torna a mostrarsi in 44 minuti di gameplay

Game Informer ha pubblicato un nuovo video gameplay di Age of Empires: Definitive Edition , mostrandoci una nuova sequenza di gioco della durata di oltre 40 minuti. Il gioco sarà finalmente disponibile su PC dal 20 febbraio.

Age of Empires Definitive Edition si presenta come il remaster del classico RTS uscito nel 1997, una riedizione che include nuovi asset grafici, il supporto alla risoluzione 4K, animazioni più fluide, un comparto tecnico completamente rivisitato e diversi miglioramenti al sistema di controllo. A questo indirizzo potete vedere la nuova sequenza di gameplay.

Nel corso del 2018, inoltre, è attesa anche l'uscita di Age of Empires IV, nuovo capitolo presentato in occasione della GamesCom 2017. Ricordiamo che Age of Empires Definitive Edition sarà disponibile dal 20 febbraio su PC (tramite Windows Store) al prezzo di 19,99 euro.